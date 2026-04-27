Μητσοτάκης σε Τασούλα: H κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα είχε στις 12:00 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον ΠτΔ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις μετά και την παρουσία του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

«Ήταν μια επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό, επανεπιβεβαίωσαμε τους σταθερούς δεσμούς των δύο χωρών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι Αθήνα και Παρίσι έχουν κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα στο πρόσφατο γεωπολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον, «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας. «Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.

«Η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες», είπε ο κ. Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στο παρελθόν «πλήρωσε τέτοιες επιπολαιότητες»

Μετά τις δηλώσεις μπροστά τις τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησε η κατιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο.

