MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: Μου είπαν ότι δεν θέλει η… να παίζει με ψηλό και έχασα τη δουλειά δύο φορές

|
THESTIVAL TEAM

Στο “Νωρίς Νωρίς” ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας (27/4) ο Βασίλης Κούκουρας, με αφορμή την περιοδεία της θεατρικής παράστασης “Καραμέλες Ούζου”.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως το ύψος και η εξωτερική του εμφάνιση έχουν σταθεί κάποιες φορές εμπόδιο στην πορεία του, ενώ αναφέρθηκε και στον εσωτερικό ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει μέσα σε έναν θίασο.

«Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους! “Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός”, μου είπαν. Μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα», παραδέχθηκε ο Βασίλης Κούκουρας.

«Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην έχεις ανταγωνισμούς, να μην έχεις ματιές, να μην έχεις το «έκοψε το αστείο μου», είναι πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε ο ηθοποιός στην συζήτηση με τους οικοδεσπότες και συμπλήρωσε:

«Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, πρέπει εγώ, κατάλαβες, να φαίνομαι πιο πολύ από τον Κρατερό. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει, σου λένε, η εμπειρία του άλλου ή το μέγεθος του ρόλου του».

«Στην κατακλείδα έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Ανεβαίνεις εκεί πάνω ξεγυμνωμένος εσωτερικά και φαίνεται πώς έχεις μεγαλώσει, τι μουσική ακούς, τα διαβάσματά σου, τι γονείς έχεις… Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Εσύ αν ανέβεις στη σκηνή με ένα μικρό ρολάκι, θα φανεί ποια είναι η Μαρία! Δεν πρόκειται να κρυφτείς με τίποτα», τονίζει ο Βασίλης Κούκουρας.

Βασίλης Κούκουρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βασιλιάς Κάρολος: Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψή του στις ΗΠΑ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρίλια Μητρούση: Με λένε ψωνάρα, το “ατάλαντη” είναι πιο light – Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ο Μάγιαρ για συνομιλίες με την πρόεδρο της Κομισιόν

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Mouse elbow: Πόνος στον αγκώνα από το κλικ στο ποντίκι – Πώς αντιμετωπίζεται

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

YFSF: Εντυπωσιάσε ο Μέμος Μπεγνής σαν APON – “Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει” – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Volley League: Τα highlights της σαρωτικής νίκης του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο