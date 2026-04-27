Βασίλης Κούκουρας: Μου είπαν ότι δεν θέλει η… να παίζει με ψηλό και έχασα τη δουλειά δύο φορές

Στο “Νωρίς Νωρίς” ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας (27/4) ο Βασίλης Κούκουρας, με αφορμή την περιοδεία της θεατρικής παράστασης “Καραμέλες Ούζου”.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως το ύψος και η εξωτερική του εμφάνιση έχουν σταθεί κάποιες φορές εμπόδιο στην πορεία του, ενώ αναφέρθηκε και στον εσωτερικό ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει μέσα σε έναν θίασο.

«Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους! “Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός”, μου είπαν. Μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα», παραδέχθηκε ο Βασίλης Κούκουρας.

«Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην έχεις ανταγωνισμούς, να μην έχεις ματιές, να μην έχεις το «έκοψε το αστείο μου», είναι πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε ο ηθοποιός στην συζήτηση με τους οικοδεσπότες και συμπλήρωσε:

«Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, πρέπει εγώ, κατάλαβες, να φαίνομαι πιο πολύ από τον Κρατερό. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει, σου λένε, η εμπειρία του άλλου ή το μέγεθος του ρόλου του».

«Στην κατακλείδα έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Ανεβαίνεις εκεί πάνω ξεγυμνωμένος εσωτερικά και φαίνεται πώς έχεις μεγαλώσει, τι μουσική ακούς, τα διαβάσματά σου, τι γονείς έχεις… Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Εσύ αν ανέβεις στη σκηνή με ένα μικρό ρολάκι, θα φανεί ποια είναι η Μαρία! Δεν πρόκειται να κρυφτείς με τίποτα», τονίζει ο Βασίλης Κούκουρας.