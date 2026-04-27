Γενικός διευθυντής Στεάουα Βουκουρεστίου: “Θα δούλευα με τον Λουτσέσκου αν φύγει από τον ΠΑΟΚ”

Μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ και την απογοήτευση για την εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα, μία συνέντευξη του γενικού διευθυντή της Στεάουα έμπλεξε το όνομα του Λουτσέσκου σε σενάρια για την τεχνική ηγεσία της ρουμανικής ομάδας.

Ο Μιχάι Στόικα της Στέαουα Βουκουρεστίου σε συνέντευξη που έδωσε στη ρουμανική «Fanatik» έδειξε την εκτίμηση που τρέφει στο πρόσωπο του Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέροντας ότι αν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι η ομάδα θα κινηθεί για την απόκτησή του.

Παρόλ’ αυτά ανέφερε ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει ενδεχόμενο φυγής του Ρουμάνου από τον ΠΑΟΚ, όμως αν συμβεί κάτι τέτοιο, πολλές ομάδες θα «τρέξουν» για να τον κάνουν δικό τους.

Η συνέντευξη του Μιχάι Στόικα

«Η λίστα έχει ένα φαβορί όνομα, αλλά ας δούμε τι λέει ο Τζίτζι Μπεκάλι. Και μετά θα κατεβούμε πιο κάτω. Δεν το εννοούσα όταν είπα ότι φεύγω, το είπα πάνω στα νεύρα μου. Δεν νομίζω ότι ο Τζίτζι Μπεκάλι μπορεί να μου κάνει κάτι τέτοιο, να φέρει έναν προπονητή με τον οποίο ξέρει σίγουρα ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ.

Δεν θα ήθελα να δουλέψω με έναν προπονητή που δεν έχει πετύχει αρκετά ώστε να τον προτείνει το βιογραφικό του για να δουλέψει σε εμάς. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι Ρουμάνοι προπονητές. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μπόγκνταν Αντόνε. Θα δούλευα οποιαδήποτε στιγμή με τον Νταν Πετρέσκου. Θα δούλευα με τον Όλι Ολαρούι, αλλά είναι αδύνατο. Θα δούλευα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά είναι επίσης δύσκολο.

Θα δούλευα με τον Μιρέλ Ραντόι, όμως μόλις έφυγε. Νομίζω ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη κι αν δεν συνεχίσει, πιστεύω ότι θα υπάρχει ουρά από προτάσεις. Είχα τον Μιρέλ Ραντόι στη λίστα μου, παρότι η θητεία του ήταν πολύ σύντομη. Ουσιαστικά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις καν θητεία. Αλλά είχα και τον Ραζβάν.

Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Πιστεύω ότι θα ταίριαζε με τον Τζίτζι Μπεκάλι. Θα άντεχε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ίσως να μη συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα έχει πολύ καλές προτάσεις με πολλά χρήματα».