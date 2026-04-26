Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Μου ανακοίνωσαν ότι πέθανε ο αδερφός μου πριν βγω στη σκηνή, θυμάμαι την ταραχή όλων

Πριν βγει στη σκηνή ανακοίνωσαν στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τον θάνατο του αδερφού του, το 2008, με τον ηθοποιό να θυμάται πως όλοι οι συνεργάτες του έκαναν λάθη κατά τη διάρκεια της παράστασης γιατί είχαν την έγνοια του.

Για τη δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής του μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 26 Απριλίου και εξήγησε πως τότε απλώς προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του. Όπως επισήμανε, ο αδερφός του αντιμετώπιζε ένα σοβαρό θέμα υγείας.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιγράφοντας το σκηνικό ανέφερε: «Ήταν λίγες ώρες πριν. Μου το ανακοίνωσαν και έπρεπε να βγω στη σκηνή. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός που το έκανε αυτό. Θυμάμαι την ταραχή όλων των υπολοίπων. Ήταν η Ρένια Λουιζίδου, ο Στέλιος Μάινας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ένας σπουδαίος θίασος και ήταν όλοι ταραγμένοι. Ήξεραν πάνω κάτω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην υγεία του αδερφού μου και μια αναμονή για εμένα και με άκουσαν που μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο σκηνοθέτης με ρώτησε, “μήπως να ακυρώσουμε;”. Του λέω “Σε δέκα λεπτά ξεκινάει η παράσταση, με 2.000 κόσμο, τι να ακυρώσουμε;”. Θυμάμαι όλοι έκαναν λάθη, γιατί είχαν την έγνοια μου. Ήταν ένα πράγμα που προσπάθησα να το διαχειριστώ. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα… Εκείνη την ώρα μπήκα σε αυτό το κανάλι, να εκτελέσω τη δουλειά μου».



Δείτε το βίντεο στο 11:30