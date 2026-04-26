Έντεκα τρόποι για να φύγει ο πονοκέφαλος

Πονοκέφαλο θα νιώσουμε όλοι σε κάποια στιγμή. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλά απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να απαλύνετε τον πόνο χωρίς να πάτε στον γιατρό.

Δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές και αισθανθείτε καλύτερα γρήγορα.

1. Κρύα κομπρέσα για ημικρανία

Εάν έχετε ημικρανία, τοποθετήστε μια κρύα κομπρέσα στο μέτωπό σας. Παγάκια τυλιγμένα σε μια πετσέτα, μια συσκευασία με κατεψυγμένα λαχανικά ή ακόμα και ένα κρύο ντους μπορεί να απαλύνουν τον πόνο. Κρατήστε την κομπρέσα στο κεφάλι σας για 15 λεπτά και μετά κάντε ένα διάλειμμα για 15 λεπτά.

2. Ζεστή κομπρέσα για πονοκέφαλο τάσης

Εάν έχετε πονοκέφαλο τάσης, τοποθετήστε ένα θερμαντικό μαξιλάρι στον λαιμό ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Εάν έχετε πονοκέφαλο από τους ρινικούς κόλπους, κρατήστε μια ζεστή κομπρέσα στην περιοχή που πονάει. Ένα ζεστό ντους μπορεί επίσης να βοηθήσει.

3. Χαλαρώστε την πίεση στο τριχωτό της κεφαλής

Εάν η αλογοουρά σας είναι πολύ σφιχτή, μπορεί να σας προκαλέσει πονοκέφαλο. Αυτοί οι “πονοκέφαλοι εξωτερικής τάσης ή συμπίεσης” μπορούν επίσης να προκληθούν φορώντας καπέλο, κορδέλα ή ακόμα και γυαλιά κολύμβησης που είναι πολύ σφιχτά.

4. Χαμηλώστε τα φώτα

Το έντονο φως ή το φως που τρεμοπαίζει, ακόμη και από την οθόνη του υπολογιστή σας, μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους . Εάν είστε επιρρεπείς σε τέτοιους, καλύψτε τα παράθυρά σας με κουρτίνες συσκότισης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φοράτε γυαλιά ηλίου σε εξωτερικούς χώρους. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αντιθαμβωτικές οθόνες στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε λαμπτήρες φθορισμού φάσματος ημέρας στα φωτιστικά σας.

5. Προσπαθήστε να μην μασάτε

Το μάσημα τσίχλας μπορεί να βλάψει όχι μόνο το σαγόνι αλλά και το κεφάλι σας. Το ίδιο ισχύει και για το μάσημα των νυχιών, των χειλιών, του εσωτερικού των μάγουλών σας ή αντικειμένων όπως στυλό. Αποφύγετε τα τραγανά και κολλώδη τρόφιμα και φροντίστε να παίρνετε μικρές μπουκιές. Εάν τρίζετε τα δόντια σας τη νύχτα, ρωτήστε τον οδοντίατρό σας για ένα προστατευτικό στόματος. Αυτό μπορεί να περιορίσει τους πονοκεφάλους σας νωρίς το πρωί.

6. Ενυδάτωση

Πίνετε πολλά υγρά. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή να τον επιδεινώσει.

7. Καφεΐνη

Πιείτε λίγο τσάι, καφέ ή κάτι με λίγη καφεΐνη. Εάν το πάρετε αρκετά νωρίς μετά την έναρξη του πόνου, θα μπορούσε να απαλύνει τον πονοκέφαλο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τα μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά να λειτουργήσουν καλύτερα. Απλώς μην πίνετε πολύ γιατί η απόσυρση της καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει τον δικό της τύπο πονοκεφάλου.

8. Χαλαρώστε

Κάντε διατάσεις, γιόγκα, διαλογισμό ή προοδευτική μυϊκή χαλάρωση: το να μάθετε πώς να χαλαρώνετε όταν σας πιάνει πονοκέφαλος θα σας βοηθήσει. Μπορείτε να μιλήσετε με τον γιατρό σας για φυσικοθεραπεία, εάν έχετε μυϊκούς σπασμούς στον αυχένα σας.

9. Μασάζ

Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Μερικά λεπτά μασάζ στο μέτωπο, τον λαιμό και τους κροτάφους σας μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πονοκέφαλο τάσης, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε αυξημένο στρες. Ή εφαρμόστε απαλή, περιστροφική πίεση στην επώδυνη περιοχή.

10. Τζίντζερ

Μια μικρή πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η λήψη τζίντζερ σε συνδυασμό με τα απλά παυσίπονα χωρίς ιατρική συνταγή, μείωσε τον πόνο σε άτομα με ημικρανίες. Μια άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι το τζίντζερ λειτούργησε σχεδόν εξίσου καλά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για την ημικρανία. Μπορείτε να δοκιμάσετε ένα συμπλήρωμα ή να φτιάξετε λίγο τσάι.

11. Παυσίπονα

Τα ράφια των φαρμακείων είναι εφοδιασμένα με αναλγητικά για κάθε είδους πονοκέφαλο. Για να έχετε το μέγιστο όφελος με τον λιγότερο κίνδυνο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα και τα παρακάτω:

Επιλέξτε αναβράζοντα ή υγρά αναλγητικά. Το σώμα σας τα απορροφά πιο γρήγορα.

Αποφύγετε την ιβουπροφαίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια.

Μη δίνετε ασπιρίνη σε παιδί κάτω των 18 ετών!

Πάρτε παυσίπονα αμέσως μόλις αρχίσετε να πονάτε. Πιθανότατα θα νικήσετε τον πονοκέφαλο με μικρότερη δόση απ’ ό,τι αν καθυστερήσετε.

Εάν αρρωστήσετε στο στομάχι όταν έχετε πονοκέφαλο, ρωτήστε τον γιατρό σας τι μπορεί να σας βοηθήσει.

Πότε να καλέσετε γιατρό

Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως για:

πονοκέφαλο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

πονοκέφαλο μαζί με ζάλη, προβλήματα ομιλίας, σύγχυση ή άλλα νευρολογικά συμπτώματα

έντονο πονοκέφαλο που εμφανίζεται ξαφνικά

πονοκέφαλο που χειροτερεύει ακόμα και μετά την λήψη παυσιπόνων

