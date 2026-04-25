Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ κάνουν κερκίδα στα… τσιπουράδικα του Βόλου πριν τον τελικό – Δείτε βίντεο

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται σε λίγες ώρες από τώρα να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και ήδη οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι στη θεσσαλική πόλη.

Χιλιάδες φίλαθλοι τόσο του Δικεφάλου του Βορρά όσο και της ομάδας της Κρήτης έχουν εκδράμει από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας στη θεσσαλική πόλη, η οποία έχει βαφτεί στα κοινά «ασπρόμαυρα» χρώματα των δύο συλλόγων.

Μάλιστα, το κλίμα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, οι οποίοι έχουν αποδείξει πως δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν εκτός των τεσσάρων ποδοσφαιρικών γραμμών είναι ιδιαιτέρως φιλικό αλλά και θερμό.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού, πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ έστησαν τη δική τους κερκίδα στα… φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου φωνάζοντας συνθήματα.

