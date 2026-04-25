Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ κάνουν κερκίδα στα… τσιπουράδικα του Βόλου πριν τον τελικό – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται σε λίγες ώρες από τώρα να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και ήδη οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι στη θεσσαλική πόλη.

Χιλιάδες φίλαθλοι τόσο του Δικεφάλου του Βορρά όσο και της ομάδας της Κρήτης έχουν εκδράμει από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας στη θεσσαλική πόλη, η οποία έχει βαφτεί στα κοινά «ασπρόμαυρα» χρώματα των δύο συλλόγων.

Μάλιστα, το κλίμα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, οι οποίοι έχουν αποδείξει πως δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν εκτός των τεσσάρων ποδοσφαιρικών γραμμών είναι ιδιαιτέρως φιλικό αλλά και θερμό.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού, πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ έστησαν τη δική τους κερκίδα στα… φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου φωνάζοντας συνθήματα.

Δείτε το βίντεο του Metrosport.gr:

