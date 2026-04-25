Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Ψυχιατρικός ασθενής έβγαλε όπλο στο προαύλιο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν περιπατητικός ψυχιατρικός ασθενής έβγαλε όπλο στον προαύλιο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής πέρασε την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε στην ψυχιατρική κλινική. Λίγο αργότερα επέστρεψε στον προαύλιο χώρο, όπου φέρεται να έβγαλε όπλο.

Άμεσα εκκενώθηκε η περιοχή, ενώ ο άνδρας περιορίστηκε από την ασφάλεια του νοσοκομείου στον προαύλιο χώρο.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.