MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας επιχειρεί να εισβάλει με αεροβόλο – Βίντεο ντοκουμέντο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον πανικό έσπειρε ένας άνδρας το πρωί του Σαββάτου 25.04.2026, όταν κρατώντας ένα όπλο εισέβαλε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, και άρχισε να απειλεί κόσμο στον προαύλιο χώρο έξω από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.

Ο άνδρας φαίνεται ότι είχε φτάσει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ζητώντας να επισκεφθεί το ψυχιατρικό τμήμα ωστόσο ήταν κλειστό. Εκείνος έφυγε αλλά επέστρεψε εμφανώς εκνευρισμένος και άρχισε να κινείται νευρικά κοντά στην είσοδο έχοντας στο χέρι του το όπλο.

Όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί τρομοκρατήθηκαν, καθώς δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι δεν ήταν αληθινό το όπλο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται τόσο ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος, όσο και ο άνδρας με το όπλο στο χέρι.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

