Ο Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Πλήθος προσκυνητών στον Ταξιάρχη Μανταμάδου – Κορυφώνεται στη Λέσβο το μεγάλο πανηγύρι της πίστης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος της Κολομβίας έφτασε στο Καράκας, ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζουν το τελευταίο επεισόδιο του “Maestro”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

H Μέλπω Λεκατσά σε ένα μοίρασμα καρδιάς: Ευτυχώς διεκόπη αυτή η δραματική εγκυμοσύνη

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης βασικοκυτταρικού καρκινώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29 λεπτά πριν

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – Η αναχώρηση από το “Ελ. Βενιζέλος” για το Παρίσι