Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης – 15 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκε στην οδό Πιστών και επιχείρησε να εισέλθει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, με στόχο να το καταλάβει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρενέβησαν για να αποτρέψουν την κατάληψη, προχωρώντας σε τουλάχιστον 15 προσαγωγές.