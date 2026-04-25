Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης – 15 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκε στην οδό Πιστών και επιχείρησε να εισέλθει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, με στόχο να το καταλάβει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρενέβησαν για να αποτρέψουν την κατάληψη, προχωρώντας σε τουλάχιστον 15 προσαγωγές.

Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Βραδιά παράδοσης και μουσικής στην Ανθοέκθεση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πέλλα: Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία έδωσε το έναυσμα για τον 20ο Μαραθώνιο “Μ. Αλέξανδρος”

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζουν το τελευταίο επεισόδιο του “Maestro”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εντυπωσιασμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο: “Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Πηνελόπη Πλάκα: Πρέπει να συγχωρείς το επάγγελμα στις δύσκολες στιγμές που σου επιφυλάσσει και να ξεκινάς πάλι από την αρχή

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, επιδιώκουν να εξυπηρετούν απλά και μόνο τα συμφέροντά τους