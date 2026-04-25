Γκάλης και Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν μαζί σήμερα το Άρης-Πανιώνιος στο κατάμεστο Παλέ

THESTIVAL TEAM

Με την παρουσία των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και του Ρίτσαρντ Σιάο θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Άρης – Πανιώνιος για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL (25/4, 18:15).

Η κίτρινη ΚΑΕ απέυθυνε κάλεσμα στον σπουδαίο Νίκο Γκάλη για να δώσει το παρών, με τη θρυλική μορφή του ελληνικού μπάσκετ να κάνει αποδεκτή την πρόταση.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί σε κατάμεστο Αλεξάνδρειο.

Οι φίλοι του Άρη σαφώς ενθουσιασμένοι από τις υψηλές παρουσίες που θα βρεθούν στο Παλέ εξάντλησαν άμεσα τα εισιτήρια και αναμένεται να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα.

