ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Το τελετουργικό πριν τη σέντρα

Ο ΠΑΟΚ θα “μονομαχήσει” σε λίγο με τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και οι προπονητές των δύο ομάδων ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες του αγώνα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ρίξει όλα τα “βαριά χαρτιά” του από την αρχή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού ο ΠΑΟΚ θα έχει από την αρχή στην ενδεκάδα του τους Μεϊτέ, Κένι και Ζίβκοβιτς, ενώ και ο Χρήστος Κόντης θα ξεκινήσει με όλα τα αστέρια του, το ιστορικό ματς για τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο

Το τελετουργικό πριν τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση έκανε γνωστό το τελετουργικό πριν τον τελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη κενή ζώνη θα τοποθετηθούν οκτώ φανέλες, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Τα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα τα οποία επιμελήθηκε με φαντασία και ευαισθησία η ειδική πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη, περιλαμβάνουν μουσικό δρώμενο πριν τον αγώνα με κρητική λύρα από την αριστοτέχνη του είδους, Γεωργία Νταγάκη και βιολί από τον σολίστα, Βασίλη Ραψανιώτη, που θα εκτελέσουν τα κομμάτια Moires, Black Sea Legacy, Matala καθώς και τους ύμνους των δύο ομάδων.

Το βαρύτιμο τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας θα φέρουν στο γήπεδο οι πρώην διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ, Ζήσης Βρύζας και του ΟΦΗ, Νίκος Μαχλάς, ενώ το τρόπαιο θα τοποθετηθεί στο σημείο της απονομής από τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας.

Επίσης, οκτώ φανέλες τοποθετημένες στην κενή ζώνη της κερκίδας θα αποδώσουν τιμή στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν μέσα στο 2026 τόσο άδικα και τόσο πρόωρα, ενώ το μήνυμα για τη συμπερίληψη στο ποδόσφαιρο, συνανθρώπων μας με συγκεκριμένα προβλήματα και ικανότητες, έρχεται να δώσει με έμπρακτο τρόπο η live online ηχητική περιγραφή σε τυφλούς φιλάθλους, που θα έρθουν στο γήπεδο κατόπιν συνεργασίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον «Φάρο Τυφλών».

Τον εορταστικό τόνο θα δώσουν στο ημίχρονο τα πυροτεχνήματα και το drone show που έχει οργανωθεί, ενώ στη λήξη του μεγάλου αγώνα θα γίνει δημοπρασία με φανέλες ποδοσφαιριστών του τελικού».