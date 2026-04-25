Ο Άρης νίκησε 75-65 τον Πανιώνιο και τον έστειλε στην… Elite League

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επικράτησε με 75-65 των Νεοσμυρνιωτών στο κατάμεστο “Nick Galis Hall” και τους κατέστρεψε τα όνειρα για παραμονή στην Greek Basketball League.

Σε ένα ματς που για τον Πανιώνιο έκρινε την κατηγορία, ενώ για τον Άρη την τελική κατάταξη, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν ο Ρίσαρντ Σιάο, ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι “κιτρινόμαυροι” πήραν τη νίκη που τους χάρισε την 5η θέση, ενώ παράλληλα έριξε τους “κυανέρυθρους” στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό από την άμυνα στα πρώτα λεπτά, καθώς μονάχα ο Τζόουνς “ξέφυγε” από την ασφυκτική τους πίεση, φτάνοντας έτσι σε ένα πρόωρο 10-6 (5′). Ο Μποχωρίδης και ο Αντετοκούνμπο απάντησαν με έξι συνεχόμενους πόντους (12-12, 7′), ενώ ο Άρης ανέβασε ταχύτητα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 19-15, με τον Φόρεστερ να “χτυπάει” στο αντίπαλο ζωγραφιστό. Οι “κυανέρυθροι” ισοφάρισαν γρήγορα στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου (19-19, 12′), πριν ακολουθήσουν πέντε συνεχόμενοι των Θεσσαλονικέων για το 24-19 (14′). Στη συνέχεια, ο Λιούις απάντησε με επτά συνεχόμενους πόντους για το 26-24 των Νεοσμυρνιωτών, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με ισοπαλία (31-31) και ένα… ορθάνοιχτο δεύτερο μέρος.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Μήτρου-Λονγκ να είναι… καυτός και με τρία τρίποντα να οδηγεί την επίθεση του Άρη, όμως κι εκείνη του Πανιωνίου έβρισκε απαντήσεις σε όλες τις περιπτώσεις (40-39, 24′). Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν συνεχώς στην πρωτοπορία, με τον Τέιλορ να ξεχωρίζει επιθετικά για τους φιλοξενούμενους, ενώ αποκόμισε και κάποιες ενοχλήσει στα μέσα της τρίτης περιόδου (47-47, 28′). Στο 30′, οι γηπεδούχοι είχαν ένα ισχνό προβάδισμα δύο πόντων (51-49), με τον ρυθμό να είναι χαμηλός, δεδομένης και της κρισιμότητας του ματς.

Οι “κιτρινόμαυροι”, όμως, πάτησαν… απότομα το πόδι στο γκάζι, καθώς επέστρεψαν από τον πάγκο τους με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα και ξέφυγαν στο +11 (63-52, 33′), μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες. Οι Νεοσμυρνιώτες βρήκαν πέντε πόντους με Τσαλμπούρη και Νικολαΐδη, όμως η κατάσταση ήταν ήδη πολύ δύσκολη, καθώς ο Άρης ήλεγχε πλήρως την κατάσταση. Το σύνολο του Μάρκοβιτς έφτασε στο -6 (70-64) δύο λεπτά πριν το τέλος αλλά στη συνέχεια δεν σκόραρε ξανά σε σουτ εντός πεδιάς. Κατά αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκε το τελικό 75-65.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49, 72-64, 75-65

