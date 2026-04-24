Αποχωρεί με άδεια μητρότητας η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί με άδεια μητρότητας, καθώς πολύ σύντομα περιμένει το δεύτερο παιδί της.

«Η σημερινή θα είναι σίγουρα η τελευταία ενημέρωση του Τύπου για εμένα, για αρκετό καιρό», είπε η Λέβιτ, ένα από τα πιο πιστά στελέχη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Όπως βλέπετε, θα γεννήσω από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι θα είστε σε καλά χέρια εδώ με την ομάδα μου στον Λευκό Οίκο και ξέρω ότι έχετε όλοι το προσωπικό τηλέφωνο του προέδρου», αστειεύτηκε, με τα χέρια να ακουμπούν στη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ορίσει κάποιον αντικαταστάτη της Λέβιτ, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ούτε για πόσο διάστημα θα λείψει η Λέβιτ, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός αγοριού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μπορεί να αναλάβουν περιστασιακά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η 28χρονη Λέβιτ είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων.

