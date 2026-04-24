Νέος αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Γιώργος Τσιάρας

THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ομάδας ανθρώπων που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ της επόμενης ημέρας, η ΚΑΕ κατέληξε στην προσθήκη αθλητικού διευθυντή στο επιτελείο της και στο οργανόγραμμα της. Είναι ο Γιώργος Τσιάρας.

Με εισήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι και τη σύμφωνη, προφανώς, γνώμη, των ανθρώπων της ΚΑΕ, ο Τσιάρας θα αναλάβει αυτόν τον κομβικό ρόλο, έχοντας πια πολύ καλή γνώση αυτής της δουλειάς. Ο Τσιάρας ήταν μέχρι πρότινος στη Μονακό ενώ παράλληλα είχε ρόλο και στην Εθνική ομάδα των ανδρών, ως συνεργάτης δηλαδή του Βασίλη Σπανούλη και στις δύο.

Είναι ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στο μπάσκετ και ως αθλητής, έχοντας περάσει άλλωστε και από τον ΠΑΟΚ. Στη διαδρομή του μετά τα παρκέ, είχε δουλέψει ως GM στο Περιστέρι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε και επίσημη χροιά στη συμφωνία της με τον Τσιάρα: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director) της ομάδας.

Η προσθήκη του Γιώργου Τσιάρα στο επιτελείο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης και αναβάθμισης της οργανωτικής δομής του αγωνιστικού τμήματος.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεργασία του Γιώργου Τσιάρα με τον ΠΑΟΚ, καθώς στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας για δύο περίπου χρόνια (2008-10).

Ο Γιώργος Τσιάρας γεννήθηκε στη Λάρισα στις 4 Μαΐου 1982. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης σε: Ολύμπια Λάρισας, ΠΑΟΚ, Νymburk (Τσεχία), Πανιώνιο, Ίκαρο, Άρη, Gaz Metan (Ρουμανία), Melilla (Ισπανία), Τρίκαλα, Απόλλων Πατρών και Κύμη.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, παρέμεινε στο χώρο του μπάσκετ και συνεργάστηκε αρχικά με την ομάδα του Ηρακλή ως team manager. Ήταν για δύο χρόνια (2022-24) team manager στο Περιστέρι, ενώ από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο συνεργάστηκε με τη Μonaco.

Από τον Ιούνιο του 2024 είναι team manager στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών».

ΠΑΟΚ

