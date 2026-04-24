Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι: Ανάστατοι οι κάτοικοι, δεν καταγράφηκαν ζημιές – Ακολούθησαν πέντε μετασεισμοί

Αναστάτωση προκάλεσε λίγο πριν από τις έξι και μισή το πρωί, η σεισμική δόνηση με ένταση 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα στα νότια κυρίως παράλια, με τους κατοίκους περιοχών τόσο της Σητείας όσο και της Ιεράπετρας, να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο Δήμαρχος Σητείας όσο και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται.

Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί πέντε ακόμη σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ.

