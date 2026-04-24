Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, και σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».

