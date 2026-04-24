Στη Μέση Ανατολή και τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS George H.W. Bush

Έφτασε στη Μέση Ανατολή και τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο είχε ανακοινωθεί ότι θα προστεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, έγινε την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία συντονίζει τις αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στα social media ότι το USS George H.W. Bush, είχε μπει στην περιοχή ευθύνης της.

Να σημειωθεί ότι το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, είναι το νεότερο από τα 10 αεροπλανοφόρα της κλάσης Nimitz του αμερικανικού στόλου. Το μήκος του φτάνει σχεδόν τα 300 μέτρα, ενώ μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 80 αεροσκάφη. Παράλληλα, τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες και έχει πάνω από 5.500 ναυτικούς και μέλη πληρώματος αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η άφιξη του τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου αυξάνει την πίεση στο Ιράν.

Ανοίγει το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης

Από την άλλη οι διεθνείς πτήσεις αναμένεται να επαναληφθούν αύριο Σάββατο (25/04) στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αυτού, όπως και του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της Τεχεράνης, Μεχραμπάντ, μετά το κλείσιμό τους επί εβδομάδες λόγω του πολέμου στον οποίο αντιπαρατέθηκαν το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Ιμάμ Χομενεΐ, οι διεθνείς πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και Μασκάτ (Ομάν) θα επαναληφθούν αύριο από το αεροδρόμιο αυτό», ανέφερε το Isna.

Οι διεθνείς πτήσεις επαναλήφθηκαν τη Δευτέρα από το αεροδρόμιο της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αεροπορική μεταφορά επιβατών στο Ιράν είχε σταματήσει από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου.