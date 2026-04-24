ΠΑΟΚ: Sold out τα εισιτήρια που πήρε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο (25/04, 20:30) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στοχεύοντας στην κατάκτηση του τροπαίου, τη σεζόν που κλείνει 100 χρόνια.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” θα έχει τη μέγιστη στήριξη οπαδών που θα μπορούσε να έχει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ έκαναν… φτερά, κάτι που σημαίνει πως οι Θεσσαλονικείς έδωσαν στους φίλους τους τα 7.872 “μαγικά χαρτάκια” που τους αναλογούσαν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.