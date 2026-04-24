Δήμος Δέλτα: Υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης για την αστική αναζωογόνηση στα Διαβατά

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην Κοινότητα Διαβατών», από τη Δήμαρχο Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά, τον πρόεδρο της ΑΝΕΘ Θωμά Βράνο και την εκπρόσωπο των αναδόχων εταιριών, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο των Διαβατών.

Η μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 277.357 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αφορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή.

Η ένταξη στο πρόγραμμα έγινε από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Δέλτα και σήμερα ήρθε η ώρα της δημοπράτησης της μελέτης.

Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπονται:

-Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους

-Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού

-Μελέτες φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

-Τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες

-Δημιουργία και ενίσχυση χώρων πρασίνου

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών δημόσιων χώρων, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι 12 μήνες και περιλαμβάνει διακριτά στάδια σχεδιασμού, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η αποτελεσματικότητα των προτάσεων.

Η Δήμαρχος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά, δήλωσε: «Η αναβάθμιση των Διαβατών αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Με τη συγκεκριμένη μελέτη σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που θα δώσουν νέα πνοή στην περιοχή, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναδείξουν τον δημόσιο χώρο ως σημείο συνάντησης, ασφάλειας και ποιότητας ζωής».

Ο Δήμος Δέλτα συνεχίζει με συνέπεια να αξιοποιεί διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να υλοποιεί έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.