Συνελήφθησαν πατέρας και γιος για διακίνηση κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη – Τι βρέθηκε στο κατάστημα και στο σπίτι τους

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, πατέρα και γιου ηλικίας 60 και 33 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να δραστηριοποιούνται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο διαχειρίζονταν και όπου εργάζονταν, ενώ παράλληλα φέρονται να διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο εν λόγω κατάστημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες κοκαΐνης. Συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη – τρύπα, καλυμμένη με πλακίδιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 10,49 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών. Εκεί, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν επιπλέον τρεις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,95 γραμμαρίων.

Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, το χρηματικό ποσό των 1.320 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

