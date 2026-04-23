Δήμος Βερύκιος σε Δημήτρη Παπανώτα: Δεν είσαι παλιά, είσαι ξινισμένη καραβάνα

Ένταση προκλήθηκε στον αέρα του Happy Day το πρωί της Πέμπτης (23/4), με το Δήμο Βερύκιο και τον Δημήτρη Παπανώτα να ανεβάζουν τους τόνους, με αφορμή τη συζήτηση για την επισκευή πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Δήμος Βερύκιος ανέφερε ότι «900 πλοία έχουν επισκευαστεί τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά ναυπηγεία», με τον Δημήτρη Παπανώτα να αντιδρά ειρωνικά: «Στα κινεζικά;».

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον Βερύκιο να εκνευρίζεται και να πετά το κινητό του τηλέφωνο, λέγοντας «Ρε Δημήτρη…», ενώ ο Παπανώτας συνέχισε: «Μη μου λες 900 πλοία, μπορεί να ’ναι και καμιά βάρκα».

Ο Δήμος Βερύκιος απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Χάνεις το όποιο δίκιο έχεις και η όποια εύστοχη παρατήρηση κάνεις, χάνεται», με τον Δημήτρη Παπανώτα να σχολιάζει πως «είμαι παλιά καραβάνα».

«Δεν είσαι παλιά… είσαι ξινισμένη καραβάνα. Με την ξινίλα δεν πας μπροστά, ρε Δημήτρη», σχολίασε ο Δήμος Βερύκιος.

