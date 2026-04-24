ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Τραυματισμένος μοναχός εντοπίστηκε σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου – Τον βρήκαν περιπατητές και ενημέρωσαν το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις αρχές, όταν νεαροί περιπατητές εντόπισαν τραυματισμένο μοναχό στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του taxydromos.gr, ο μοναχός έχει τις αισθήσεις του και φέρει τραύμα στο πόδι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα έχασε την ισορροπία του ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νέο σκάνδαλο Tesla: Πόσα εκατομμύρια θα επιστρέψει ο Elon Musk σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Τουρκία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει ότι θα είναι “πάντα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ρωσία: Δύο ρωσικές οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ανακοίνωσαν ότι χαρακτηρίστηκαν από δικαστήριο “εξτρεμιστικές”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Να πάμε συναινετικά για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος