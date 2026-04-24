Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανυπομονώ να γεννηθεί η κόρη μου, φτάνει πια με το αν θα είναι νονά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Μία από τις πιο όμορφες φάσεις της κοινής τους πορείας διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς σε λίγο καιρό θα υποδεχτούν στη ζωή το δεύτερο παιδάκι τους.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει κανονίσει να είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νονά της κόρης του.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό» και αναφέρθηκε στον ερχομό του μωρού και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Παρασκευή (24/04). Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξομολογήθηκε ότι ανυπομονεί να γεννηθεί η κόρη του, ενώ δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντάει άλλο για την «κουμπαριά» με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Πρώτα ο Θεός, πρώτα να έρθει με το καλό, να τα βρούμε όλα. Ανυπομονώ, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα ακόμα. Πρώτα περιμένουμε να πάνε όλα καλά», δήλωσε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Τέλος, όταν ερωτήθηκε αν η νονά του μωρού θα είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τραγουδιστής απάντησε: «Αυτό φτάνει πια… Έλεος δηλαδή ρε παιδιά, κάπου φτάνει. Ξέρεις, αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου και η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Και όλα αυτά που ακούγονται περί πολιτικής και τέτοια, πόσες φορές να τα πω; Δεν με αφορά κάτι τέτοιο».

