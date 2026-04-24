Θεσσαλονίκη: Η συγκλονιστική περιγραφή των εργαζομένων που βρήκαν άστεγο μέσα στο απορριμματοφόρο – “Είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια”

O Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υποδέχθηκε σήμερα το πρωί (24/4) στο γραφείο του, τους δύο εργαζόμενους της καθαριότητας που εντόπισαν έναν άστεγο μέσα σε απορριμματοφόρο την ώρα της αποκομιδής.

Ο κ. Αγγελούδης συνεχάρη τους εργαζόμενους της καθαριότητας, τον Θοδωρή Καρακώτα και τον Αναστάσιο Μασκαλίδη για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου περιστατικού.

Όπως περιγράφουν, μέσα στη νύχτα και υπό έντονη βροχόπτωση, την ώρα που άδειαζαν κάδο στη Λεωφόρο Νίκης, αντιλήφθηκαν ξαφνικά πως άνθρωπος είχε καταλήξει στη χοάνη του οχήματος.

“Τον ακούσαμε να φωνάζει, πάτησα έγκαιρα το στοπ”

“Πήγαμε να σηκώσουμε τον κάδο και έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο ο άνθρωπος, τον ακούσαμε να φωνάζει, πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση” είπε ο υπάλληλος του δήμου Αναστάσιος Μασκαλίδης, που εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στον Δήμο

“Στη συνέχεια σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα”, πρόσθεσε ο κ.Μασκαλίδης.

“Είδα ένα χέρι να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια”

Από την πλευρά του ο δεύτερος υπάλληλος, ο συμβασιούχος Θοδωρής Καρακώττας, ανέφερε: “Τραβήξαμε την πρέσα ανάποδα για να του απελευθερώσουμε το πόδι”, “το έβλεπα στον ύπνο μου μετά, είδα ένα χέρι να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια”.

Όπως ανέφεραν, η εμπειρία αυτή αλλάζει πλέον τον τρόπο που θα εργάζονται, καθώς σκοπεύουν να ελέγχουν κάθε κάδο πριν την αποκομιδή, γνωρίζοντας πλέον πως μπορεί να κρύβει απρόβλεπτους κινδύνους.

Αγγελούδης: “Με την άμεση ανταπόκρισή τους κατάφεραν να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου”

Από την πλευρά του δήμου, εκφράστηκαν ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους για τα άμεσα αντανακλαστικά τους, τα οποία απέτρεψαν ένα δυστύχημα με πιθανώς τραγικές συνέπειες.

“Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδραση τους και τα άμεσα αντανακλαστικά τους οδήγησαν να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη”, δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε στους εργαζομένους της καθαριότητας να νιώθουν υπερήφανοι, καθώς με την άμεση ανταπόκρισή τους κατάφεραν να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα της λεγόμενης “εισαγόμενης επαιτείας”, τονίζοντας ότι πρέπει να τεθεί το θέμα σε επίπεδο πολιτείας.