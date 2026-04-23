Έξω φρενών ο Γιώργος Λιάγκας με τον Σταύρο Μπαλάσκα: “Δεν θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή”

Για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς μιλούσαν στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του.

Ο γνωστός παρουσιαστής έγινε έξω φρενών, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε τη λέξη «τσόντα» στον αέρα.

«Ρε Τάσο, αλήθεια; Αυτό δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Προκαταβολή για τσόντα είναι η πρώτη φορά που ακούω», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας κι έκανε έξαλλο τον Γιώργο Λιάγκα.

«Σε παρακαλώ πολύ, Σταύρο…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας ανεβάζοντας πάρα πολύ τον τόνο της φωνής του.

«Δεν θα μου το ξανακάνεις στην εκπομπή αυτό», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας, χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι και συμπλήρωσε: «Εδώ πρέπει να σεβαστείς ότι υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, πρέπει ακόμα και η φρασεολογία να είναι ανάλογη».

ΣΤ.ΜΠ.: Το έχεις ξανακούσει αυτό; Γιατί μου βάζεις χέρι;

Γ.Λ.: Θέλω να είσαι στη φρασεολογία προσαρμοσμένος στη σοβαρότητα ενός θέματος που έχει έναν νεκρό άνθρωπο, νέο άνθρωπο.

ΣΤ.ΜΠ.: Δεν μιλάμε για τον νεκρό άνθρωπο, μιλάμε για την ανωμαλία ενός άλλου ανθρώπου.