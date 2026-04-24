ΕΟΦ: Ανακοίνωσε την οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης

Στην διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Την σχετική απόφαση για τα σκευάσματα ινσουλίνης έλαβε η παρασκευάστρια εταιρεία των φαρμάκων Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ, μετά από αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς την κοινοποίησε τον ΕΟΦ. Η διακοπή αφορά τα σκευάσματα:

Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα – Φιαλίδιο

Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα – Φυσίγγιο

H πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).

Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

