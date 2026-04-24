Παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ ένας 24χρονος για αιματηρή ληστεία σε περίπτερο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αυτοβούλως μετέβη στη ΓΑΔΑ, το βράδυ της Πέμπτης, ένας 24χρονος ημεδαπός, ο οποίος – σύμφωνα με την Καθημερινή – δήλωσε ότι είναι ο άνθρωπος που την Δευτέρα 13/4 μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου στην προσπάθειά του να τον ληστέψει.

Επρόκειτο για ληστεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης μαχαίρωσε στο πόδι τον 50χρονο υπάλληλο από το Μπαγκλαντές.

Υπενθυμίζεται πως πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άνδρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες, βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, όπου και δέχτηκε μαχαιριές στο πόδι.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου υπεβλήθη σε επέμβαση.

