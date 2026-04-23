Κρήτη: “Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω”, σπαράζει η μητέρα της Ελευθερίας

«Δεν μπορώ να το πιστέψω… κοιτάω τα εγγόνια μου και πρέπει να τους δώσω κουράγιο», λέει η μητέρα της Ελευθερίας Γιακουμάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο Ηράκλειο μετά από ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό της. Δράστης της δολοφονίας ο σύντροφός της που λίγες ώρες αφότου την πυροβόλησε εξ επαφής, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας, που αναζητούνταν από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι ελπίδες χάθηκαν, με τη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου. Τα παιδιά της και ο αδερφός της έμαθαν αμέσως για τη δολοφονία και έσπευσαν στο σημείο να δουν τι έχει συμβεί.

Συντετριμμένη η μητέρα της Ελευθερίας μιλά λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της κόρης της στην ιστοσελίδα newsit.gr, λέγοντας ότι ο φόβος που είχε από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώθηκε. «Τα παιδιά της, προς το παρόν το παλεύουν, δεν το έχουν πιστέψει ακόμα. Έκλαιγαν, δεν μίλαγαν. Μαζεύτηκε κόσμος στο σπίτι αλλά τι να πουν τα καημένα;», ανέφερε συντετριμμένη.

Ένα σημείωμα στη μικρή της κόρη και δύο αυτοματοποιημένα μηνύματα ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε η Ελευθερία με την οικογένειά της. Άλλωστε δεν έφευγε ποτέ από το σπίτι τους χωρίς να τους ενημερώσει. Όσο η ώρα περνούσε ωστόσο και η Ελευθερία δεν γυρνούσε, τόσο οι ελπίδες χάνονταν, λέει η μητέρα της. Μέσα της ήξερε, χωρίς να θέλει να το παραδεχθεί πως ο πρώην σύντροφός της την έχει σκοτώσει.

«Εξ αρχής πίστευα ότι την έχει σκοτώσει. Τις προάλλες έλεγα μπορεί να μην έχει γίνει κάτι, αλλά τελικά έγινε. Δεν άφησαν τα παιδιά της να την δουν, έφτασαν στο σημείο όπου βρέθηκε αλλά δεν την είδαν. Δεν αφήσαν κανέναν να πλησιάσει», συνέχισε.

Σιωπή, θλίψη και ένα απέραντο «γιατί» κυριαρχούν στη γειτονιά της Ελευθερίας. Φίλοι και συγγενείς της 43χρονης κατηγόρησαν από την πρώτη στιγμή τον 39χρονο για παθολογική ζήλεια. Κανείς δεν περίμενε όμως πως θα φτάσει στο έγκλημα.

Οι κινήσεις του 39χρονου και το σχέδιο για να κρύψει τα ίχνη του

Ο ίδιος φέρεται να σκηνοθέτησε ένα τροχαίο για να έχει άλλοθι, όμως οι κάμερες ασφαλείας από τα σημεία που πέρασε τον πρόδωσαν. Ο 39χρονος της είχε ζητήσει να βρεθούν, μία συνάντηση που αποδείχθηκε «ενέδρα». Δεν μπόρεσε ποτέ να δεχθεί τον χωρισμό τους.

Συναντήθηκαν, την πυροβόλησε ενώ κάθονταν στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια την μετέφερε στα πίσω καθίσματα. Τότε, κάλεσε ταξί, πήγε στο σπίτι του για να πάρει το αυτοκίνητό του και επέστρεψε στο σημείο της δολοφονίας.

Σκοπός του ήταν να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχεία -μαζί και το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν η σορός της Ελευθερίας-. Μετέπειτα γύρισε σπίτι του και σκηνοθέτησε το άλλοθί του.

Λίγες ώρες μετά, έβαλε τέλος στη ζωή του έξω από την εκκλησία.

Η οικογένεια της Ελευθερίας μετρά δύο απώλειες μέσα σε έξι μήνες, καθώς ο πατέρας της 43χρονης είχε φύγει από τη ζωή μετά από προβλήματα υγείας.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω… κοιτάω τα εγγόνια μου και πρέπει να τους δώσω κουράγιο. Είμαστε όλοι μαζί από χθες το βράδυ και ο αδερφός της δεν έχει φύγει λεπτό από εδώ, τρέχει για τα πάντα. Είμαι τόσο ζαλισμένη και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω», κατέληξε η μητέρα της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

«Καλό ταξίδι στο φως»

Μία από τις φίλες της Ελευθερίας, έκανε σπαρακτική ανάρτηση στα social media, θέλοντας να πει με αυτόν τον τρόπο «αντίο» και «καλό ταξίδι στο φως».

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η φωτογραφία της Ελευθερίας που ανέβασε, τραβήχτηκε στις 19 Απριλίου 2025, δηλαδή ακριβώς έναν χρόνο πριν ο πρώην σύντροφός της, την πυροβολήσει θανάσιμα.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στην φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία… είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με την μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως» έγραψε.