Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 24η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Απριλίου:

1827 Μία μέρα μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καραΐσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί η καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλάτου, σημερινό Νέο Κόσμο.

1915 Οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Αρχή της γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους ως το 1923.

1932 Οι νέες τεχνολογίες τίθενται για πρώτη φορά στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου. Στον αγώνα Άρσεναλ – Νιουκάστλ (2-1) για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, χρησιμοποιείται το κινηματογραφικό φιλμ για να αποδειχθεί ότι το νικητήριο γκολ του Άλεν είναι άκυρο. Το επίμαχο καρέ δημοσιεύεται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Ντέιλι Μίρορ».

1944 Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στους Πύργους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού, σε αντίποινα για την εκτέλεση δύο Γερμανών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

1967 Το διαστημόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.

2004 Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη μεγαλόνησο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, «ναι» ψηφίζει το 64,91% των Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 35,01%.

Γεννήσεις

1880 Γκίντιον Σούντμπακ, Αμερικανοσουηδός ηλεκτρομηχανολόγος, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φερμουάρ. (Θαν. 21/6/1954)

1904 Βίλεμ Ντε Κούνινγκ, Ολλανδοαμερικανός ζωγράφος, ηγετική μορφή του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 19/3/1997)

1919 Γλαύκος Κληρίδης, Κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Θαν. 15/11/2013)

Θάνατοι

1821 Αθανάσιος Διάκος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, που εκτελέστηκε δια ανασκολοπισμού από τους Τούρκους στη Λαμία. (Γεν. 1778)

1941 Κωνσταντίνος Σπανούδης, Έλληνας δημοσιογράφος, πολιτικός και πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ. (Γεν. 1871)

2010 Δημήτριος Τσάτσος, διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. (Γεν. 5/5/1933)

Γιορτάζουν

Αχιλλεύς, Αχιλλεία, Δούκας, Δούκισσα, Ελισάβετ, Ζαμπέτης, Ζαμπέτα, Φορτουνάτος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Πολυμερισμό και την Διπλωματία της Ειρήνης

Διεθνής Ημέρα Γλυπτικής