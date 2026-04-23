Θεσσαλονίκη: “Ευτυχώς που το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος”- Το κουμπί αυτόματου στοπ έσωσε την ζωή του 46χρονου

Ένας 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και βρέθηκε σε απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την αποκομιδή

Σοκαρισμένοι είναι οι δυο εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης που χτες το βράδυ στη Λεωφόρο Νίκης την ώρα που άδειαζαν έναν κάδο με απορρίμματα αντιλήφθησαν ότι εντός του υπήρχε κι ένας άνθρωπος!

Ο 46χρονος Ρουμάνος που άγνωστο πως βρέθηκε μέσα στον κάδο απορριμμάτων τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου είχε πραγματικά άγιο καθώς η εξέλιξη θα μπορούσε να ακόμα πιο δυσάρεστη και να είχε χάσει τη ζωή του.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης το απορριμματοφόρο είχε πρέσα κι όχι μύλο αλλά και σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας το οποίο και πάτησαν οι δύο εργαζόμενοι σώζοντας έτσι κυριολεκτικά τη ζωή του 46χρονου.

«Ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο» είπε ο κ. Φουντούκης.

Το πώς βρέθηκε μέσα στον κάδο ο 46χρονος αλλοδαπός ακόμα εξετάζεται με πιθανότερα σενάρια να ήταν εντελώς μεθυσμένος και λόγω της βροχής να μπήκε στον κάδο για να κοιμηθεί και να προστατευθεί ή να υπήρξε κάποιο επεισόδιο με κάποιους οι οποίοι να τον χτύπησαν και να τον έριξαν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.

Οι δύο εργαζόμενοι μόλις έβγαλαν από το απορριμματοφόρο τον 46χρονο ειδοποίησαν την υπηρεσία και τις αρχές ενώ όπως επεσήμανε ο κ. Φουντούκης «και οι δύο είναι έμπειροι εργαζόμενοι ήξεραν το όχημα πολύ καλά και αντέδρασαν σωστά πατώντας το κουμπί» ενώ έσπευσαν στη συνέχεια να δώσουν καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές για το συμβάν.