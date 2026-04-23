Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι υπάλληλοι του Δήμου συνειδητοποιούν ότι ο άστεγος έπεσε στο απορριμματοφόρο – Δείτε βίντεο

Από θαύμα σώθηκε ο 46χρονος Ρουμάνος ο οποίος αργά χθες το βράδυ ήταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε σε απορριμματοφόρο κατά τη διαδικασία της αποκομιδής.

Το περιστατικό έγινε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Νίκης, στην καρδιά της πόλης. Ο 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και όταν οι υπάλληλοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, τότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα εντός αυτού!

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης το απορριμματοφόρο είχε πρέσα κι όχι μύλο αλλά και σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας το οποίο και πάτησαν οι δύο εργαζόμενοι σώζοντας έτσι κυριολεκτικά τη ζωή του 46χρονου. «Ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο» είπε ο κ. Φουντούκης.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κατάστημα έχει καταγραφεί το περιστατικό. Η κάμερα έχει καταγράψει τη στιγμή που οι υπάλληλοι έντρομοι συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί. Ένας από αυτούς φαίνεται αναστατωμένος να σηκώνει τα χέρια του μην μπορώντας να πιστέψει τι έγινε. Λίγο αργότερα ο οδηγός του απορριμματοφόρου κατεβαίνει από το βαρύ όχημα και τρέχει προς το πίσω μέρος του προκειμένου να δει τι συνέβη.

Σε δεύτερο βίντεο έχει καταγραφεί η άφιξη της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Ο 46χρονος Ρουμάνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

