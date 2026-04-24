Θεσσαλονίκη: Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

Εργασίες διαγράμμισης επί της 3ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Πυλαίας – Πανοράματος – Διασταύρωση προς Χορτιάτη) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) επί της 3ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Πυλαίας – Πανοράματος – Διασταύρωση προς Χορτιάτη) από τη διασταύρωση της οδού Αναπαύσεως (Κοιμητήρια Πανοράματος) έως τον σταθμό μετεπιβίβασης διασταύρωσης Χορτιάτη με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.