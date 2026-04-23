Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό

Για σκευωρία που προέρχεται από πολιτικούς αντιπάλους κάνει λόγο σε δήλωσή του ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει γύρω από το πτυχίο του και τον διορισμό του στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007. Προ ημερών ο κ. Λαζαρίδης μετά τη θύελλα αντιδράσεων υπέβαλε την παραίτησή του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη νέα του δήλωση ο κ. Λαζαρίδης τονίζει πως θα δοθούν άμεσα απαντήσεις «στη σκευωρία, που επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά».

Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, που επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους. Και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα. Το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες που για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».