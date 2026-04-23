Νατσιός: Μαυρογιαλούρος, Γκρούεζας, Καλοχαιρέτας, αναστήθηκαν επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή, επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, όπου εξελίσσεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Χθες, ευτυχώς το κοινοβούλιο ήρθη στο ύψος των περιστάσεων και έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση ασυλίας των… χεράτων βουλευτών σας», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και σχολίασε την κριτική που διατυπώνεται από στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

«Το θράσος είναι το καταφύγιο των ενόχων. Αν θέλατε κύριε πρωθυπουργέ, ας κάνατε και αλλιώς. Πρέπει να γλιτώσετε τα πρόστιμα μαμούθ και το πάγωμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Μετά και τη χθεσινή ψηφοφορία, στην οποία την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι, ψηφίσατε με πειθαρχία τις άρσεις ασυλίες, το ρεκόρ σας είναι μοναδικό. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει να παρουσιάσει τέτοιες διακρίσεις και επιτυχίες, όσες επί των ημερών σας».

«Μόνο εσείς, ο μέγας μεταρρυθμιστής, ο μέγας εκσυγχρονιστής και τελικώς ο μέγας Καλοχέρας, κατάφερε να αναστηθούν επί των ημερών σας και ο ανίκανος υπουργός Μαυρογιαλούρος και ο κομματικός κηφήνας Γκρούεζας και ο βουλευτής των ρουσφετιών Καλοχαιρέτας», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και πρόσθεσε: «Από το 2024 που άρχισε να σας βομβαρίζει με δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν παραιτηθεί επτά υπουργοί και υφυπουργοί και έχουν παραπεμφθεί για εξηγήσεις στη δικαιοσύνη δεκατρείς βουλευτές σας. Αν ήταν αθώοι, γιατί κάνατε δεκτές τις παραιτήσεις τους; Οξύμωρο. Η ΝΔ κατέκτησε το ρεκόρ της ντροπής. Είστε κόμμα υποδίκων και ναι, η πλειοψηφία σας βασίζεται στην ψήφο 13 υπόπτων τέλεσης αδικημάτων. Ως τέτοιοι θα κληθούν να καταθέσουν και μάλιστα με την εξευτελιστική διαδικασία ανωμοτί. Εάν συνεχίσετε με τους ίδιους ρυθμούς, θα είστε το πρώτο κόμμα που θα περιληφθεί στο βιβλίο Γκίνες για ρεκόρ διαφθοράς, όλων των εποχών».