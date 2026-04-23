Βενιζέλος από Δελφούς: “Οι επιθέσεις στην Κοβέσι καθιστούν απολύτως υποχρεωτική την ανανέωση της θητείας”

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του πρώην υπουργού και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, στο πλαίσιο του 11ου Παγκόσμιου ΟΙκονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σχολιάζοντας αρχικά όσα ανέφερε νωρίτερα η Λάουρα Κοβέσι, ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για πολλά ερμηνευτικά προβλήματα αναφορικά με τον κανονισμό που διέπει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάντα σε «αλληλοπεριχώρηση» με την εγχώρια έννομη τάξη. «Στην πραγματικότητα υπάρχει και 3η έννομη τάξη, πολύ παλαιότερη κιόλας, η διεθνής, που εμπλέκεται σε αυτήν τη συνύπαρξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια είναι δεν υπάρχει συστηματική ρύθμιση για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας, ούτε στον κανονισμό ούτε στον νόμο. Κατά το Σύνταγμα, οποιαδήποτε μεταβολή θέλει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, διότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι και εθνικοί εισαγγελείς. Μπορεί να είναι και εθνικοί δικαστές, δηλαδή μπορούν να έχουν παράλληλα καθήκοντα. Η θητεία της κ. Κοβέσι δεν ανανεώνεται, είναι 7ετής μη ανανεώσιμη. Η θητεία των εθνικών Ευρωπαίων εισαγγελέων είναι 6ετής μη ανανεώσιμη».

Ως προς τις κυβερνητικές αιτιάσεις, τόνισε πως στο ζήτημα προσδίδονται πολιτικοί όροι με «άτεχνο» και «επιθετικό» τρόπο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτό συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό τους έργο. «Πολιτικά η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας που επιτίθενται στην κ. Κοβέσι, δημιοουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική».