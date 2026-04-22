Μπούτσκος: Πρέπει να υποφέρουμε για να φέρουμε το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη

O Παντελής Μπούτσκος στάθηκε στη θέληση που υπάρχει στην ομάδα για την κατάκτηση του τίτλου κόντρα στην Μπιλμπάο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά την επικράτηση στον πρώτο τελικό.

Μεταξύ άλλων είπε ο κόουτς του Δικεφάλου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Καταφέραμε να κρατήσουμε την Μπιλμπάο χαμηλά στους 73 πόντους. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στην Μπιλμπάο. Οφείλουμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα, όπως στη Μούρθια, να κάνουμε ένα ποιοτικό παιχνίδι και να φέρουμε τον τίτλο. Ηταν απίστευτη η ατμόσφαιρα, ο κόσμος ήταν ο 6ος μας παίκτης, μας έδινε απίστευτο μομέντουμ σε στιγμές που τον χρειαζόμασταν.

Το σκορ μπορεί να είναι ίδιο αλλά είναι διαφορετικά παιχνίδια. Η Μπιλμπάο έχει κορμό, γνωρίζονται πολύ καλά και έχουμε μεγάλο μέγεθος στη ρακέτα. Πρέπει να στοχεύσουμε πολύ μεθοδικά για να ανταποκριθούμε.

Ηταν μια σκυλομαχία, το μομέντουμ άλλαζε συνεχώς. Θα μπορούσε και μεγαλύτερη διαφορά, μπορεί και μικρότερη. Πολλές λεπτομέρειες μπορεί να κρίνουν τη σειρά. Εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά με ενθουσιασμό. Θέλουμε να φέρουμε το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη, όμως πρέπει να πολεμήσουμε και να υποφέρουμε. Έμειναν 40 λεπτά για να κριθεί το τρόπαιο.

Ο Χλίνασον είναι ένας παίκτης που δεσπόζει στη ρακέτα, ξέρει τα βασικά του μπάσκετ και είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Οφείλεις να του επιτεθείς στο πικ εν ρολ. Το ριμπάουντ είναι ομαδική δουλειά και είναι εξαιρετικό στατιστικό για το ποιος θα πάρει το Κύπελλο».