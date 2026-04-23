Αδιανόητο σκηνικό σε reality: Διαγωνιζόμενος πήγε να πνίξει κοπέλα, μπήκαν σεκιούριτι για να τον πιάσουν – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Το σερβικό reality Elita ξεπέρασε κάθε όριο, με τις εικόνες της επίθεσης του Asmin Durdzic στη Maja Marinkovic να προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή στα social media.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία ζήλιας ανάμεσα σε πρώην και νυν κατέληξε, μέσα σε λίγα λεπτά, σε σκηνές ωμής βίας μπροστά στις κάμερες.

Όλα ξεκίνησαν από έναν ακόμη καβγά μέσα στο σπίτι του reality, σε ένα πλάνο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου.

Μόνο που αυτή τη φορά η ένταση δεν έμεινε στα λόγια. Ο Asmin φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τη Maja, μετατρέποντας τον καβγά σε μια σκηνή ωμής βίας που σοκάρει.

Ο Durdzic την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι, πιέζοντάς την με δύναμη, ενώ εκείνη φώναζε για βοήθεια. Σημειώνεται πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες έμειναν αμέτοχοι, ωστόσο η επέμβαση της ασφάλειας ήταν ακαριαία.

Το βίντεο έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν την οριστική αποβολή του παίκτη και την παρέμβαση των αρχών, κάνοντας λόγο για επίδειξη βίας άνευ προηγουμένου που δεν μπορεί να βαφτίζεται τηλεοπτικό προϊόν.

