Αδιανόητο σκηνικό σε reality: Διαγωνιζόμενος πήγε να πνίξει κοπέλα, μπήκαν σεκιούριτι για να τον πιάσουν – Δείτε το βίντεο

Το σερβικό reality Elita ξεπέρασε κάθε όριο, με τις εικόνες της επίθεσης του Asmin Durdzic στη Maja Marinkovic να προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή στα social media.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία ζήλιας ανάμεσα σε πρώην και νυν κατέληξε, μέσα σε λίγα λεπτά, σε σκηνές ωμής βίας μπροστά στις κάμερες.

Όλα ξεκίνησαν από έναν ακόμη καβγά μέσα στο σπίτι του reality, σε ένα πλάνο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου.

Μόνο που αυτή τη φορά η ένταση δεν έμεινε στα λόγια. Ο Asmin φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τη Maja, μετατρέποντας τον καβγά σε μια σκηνή ωμής βίας που σοκάρει.

Ο Durdzic την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι, πιέζοντάς την με δύναμη, ενώ εκείνη φώναζε για βοήθεια. Σημειώνεται πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες έμειναν αμέτοχοι, ωστόσο η επέμβαση της ασφάλειας ήταν ακαριαία.

🚨 TRAGEDIA EN VIVO 🚨

En el reality serbio "Elita", un participante AHORCA en vivo a su compañera y seguridad tuvo que entrar para evitar una tragedia.



Imágenes brutales: la tomó del cuello con fuerza mientras discutían.



Realities están cruzando TODAS las líneas. ¿Cancelamos… pic.twitter.com/L1oYAconMs — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 22, 2026

Το βίντεο έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν την οριστική αποβολή του παίκτη και την παρέμβαση των αρχών, κάνοντας λόγο για επίδειξη βίας άνευ προηγουμένου που δεν μπορεί να βαφτίζεται τηλεοπτικό προϊόν.