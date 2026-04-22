Σοκ στην Κρήτη: Δολοφονημένη με τραύμα από καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε η 43χρονη Ελευθερία

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών από την ΕΜΑΚ και την ΕΛΑΣ, φέροντας τραύμα από όπλο. Να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε όπλο δίπλα της, γεγονός που εκ των πραγμάτων αποκλείει την πιθανότητα αυτοκτονίας, παραπέμποντας σε δολοφονική ενέργεια. Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.

Το protothema.gr δημοσιεύει κατ΄αποκλειστικότητα το αυτοκίνητο της Ελευθερίας:

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη στα παιδιά της που επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα». Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε εντοπιστεί νεκρός εχθές (21/4) στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, στο σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όταν είχαν σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Ειχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα.