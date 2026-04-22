Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Ηγουμενίτσα προκλήθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων.

Η κινητοποίηση μετά το τροχαίο ήταν μεγάλη και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Άμεσα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά η ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων όπου ένας 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου που έχασε τη ζωή του.

