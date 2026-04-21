ΣΦ ΠΑΟΚ για αγώνα με Μπιλμπάο: “Θα αφήσουμε τα λαρύγγια μας στο γήπεδο”

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό με την Μπιλμπάο που μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορικό για τον σύλλογο.

Η σημασία της πρώτης αναμέτρησης είναι καθοριστική, καθώς το αποτέλεσμα θα παίξει σημαντικό ρόλο ενόψει της ρεβάνς.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου θα δώσουν δυναμικό παρών. ΟΙ ΣΦ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν ότι θα υπάρξουν διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «θα αφήσουμε τα λαρύγγια μας στο γήπεδο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται για άλλη μια χρονιά μπροστά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό στο μπάσκετ!

Το ματς στο Παλατάκι είναι το πρώτο της σειράς αγώνων και ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να κερδίσει ώστε να πάει στην Ισπανία με πλεονέκτημα.

Εμείς θα γεμίσουμε το Παλατάκι και θα δημιουργήσουμε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, παίρνουμε το κασκόλ μας, πηγαίνουμε από νωρίς στο γήπεδο και έχουμε τα μάτια μας στους οργανωτές γιατί θα υπάρξουν διάφορες δράσεις των Συνδέσμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Θα αφήσουμε τα λαρύγγια μας στο γήπεδο. Θέλουμε το ευρωπαϊκό, για τα αδέρφια μας που χάθηκαν, για τα 100 μας χρόνια και για 1926 ακόμα λόγους!

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ ΠΑΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ!».