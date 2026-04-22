Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ καταβάλλονται σε 2.666.941 δικαιούχους έως τις 24 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
  • Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

