MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεωτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ και στον αποκλεισμό αυτών, λίγο μετά την απόφασή της για παράταση της εκεχειρίας.

«Το Ιράν δεν θέλει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τα θέλει ανοιχτά για να βγάζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (που είναι, επομένως, το ποσό που χάνει αν κλείσει!). Λένε ότι τα θέλουν κλειστά μόνο και μόνο επειδή τα έχω αποκλείσει εντελώς (είναι κλειστά), οπότε απλώς θέλουν να “κρατήσουν τα προσχήματα”. Πριν από τέσσερις ημέρες, κάποιοι με πλησίασαν και μου είπαν: “Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως». Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», έγραψε συγκεκριμένα.

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσίευμα της Wall Street Journal δηλώνοντας πως τα ιρανικά πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη του, τα ραντάρ του και τα πυρηνικά εργοστάσιά του έχουν καταστραφεί.

«Τα πολεμικά τους πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί, τα πυρηνικά τους εργαστήρια και οι αποθήκες τους εξερράγησαν αργά ένα σκοτεινό βράδυ του Ιουνίου από τα μεγάλα βομβαρδιστικά μας B-2. Οι ηγέτες τους είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Σολεϊμανί, που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών με τις αγαπημένες του βόμβες στο δρόμο, τα Στενά του Ορμούζ είναι αποκλεισμένα και ελέγχονται πλήρως από τις ΗΠΑ, χωρίς να επιτρέπεται σε κανένα πλοίο να πλεύσει προς ιρανικούς λιμένες. -Λέγεται ότι χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα εξαιτίας αυτό-.

Η χώρα τους είναι μια οικονομική καταστροφή, που κρέμεται από μια κλωστή. Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα τους έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε “πράσινα” μετρητά, που μεταφέρθηκαν με Boeing 757 στους ηγέτες τους, και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τους βοηθήσει στην πορεία τους προς τα πυρηνική όπλα. Άλλοι πρόεδροι δεν έκαναν τίποτα για να τους σταματήσουν, μια ντροπή για το Προεδρικό Γραφείο! Αλλά παρά όλα αυτά, έχω έναν ηλίθιο στη συντακτική επιτροπή του The Wall Street Journal που γράφει ότι με θεωρούν “κορόιδο”», έγραψε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με τους μουσικούς του δρόμου που τους επιβλήθηκε πρόστιμο συναντήθηκε ο Δημαρέλος – “Λήξαμε την παρεξήγηση”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: Μακρά και δύσκολη διαδικασία για να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γιώργος Γρηγοριάδης: Έχω περάσει περισσότερες ώρες στον ΑΝΤ1 απ’ ό,τι στο σπίτι μου

ΔΕΘ 15 ώρες πριν

110+ δημιουργοί στη ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά χειροποίητων έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Υπόθεση εξαφάνισης 43χρονης στο Ηράκλειο: Τι είπε στην αστυνομία ο πρώην σύντροφός της που αυτοκτόνησε

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ακύλας: Ποια πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός θα ανεβεί μαζί του στη σκηνή της Eurovision;