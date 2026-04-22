Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεωτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ και στον αποκλεισμό αυτών, λίγο μετά την απόφασή της για παράταση της εκεχειρίας.

«Το Ιράν δεν θέλει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τα θέλει ανοιχτά για να βγάζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (που είναι, επομένως, το ποσό που χάνει αν κλείσει!). Λένε ότι τα θέλουν κλειστά μόνο και μόνο επειδή τα έχω αποκλείσει εντελώς (είναι κλειστά), οπότε απλώς θέλουν να “κρατήσουν τα προσχήματα”. Πριν από τέσσερις ημέρες, κάποιοι με πλησίασαν και μου είπαν: “Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως». Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», έγραψε συγκεκριμένα.

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσίευμα της Wall Street Journal δηλώνοντας πως τα ιρανικά πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη του, τα ραντάρ του και τα πυρηνικά εργοστάσιά του έχουν καταστραφεί.

«Τα πολεμικά τους πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί, τα πυρηνικά τους εργαστήρια και οι αποθήκες τους εξερράγησαν αργά ένα σκοτεινό βράδυ του Ιουνίου από τα μεγάλα βομβαρδιστικά μας B-2. Οι ηγέτες τους είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Σολεϊμανί, που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών με τις αγαπημένες του βόμβες στο δρόμο, τα Στενά του Ορμούζ είναι αποκλεισμένα και ελέγχονται πλήρως από τις ΗΠΑ, χωρίς να επιτρέπεται σε κανένα πλοίο να πλεύσει προς ιρανικούς λιμένες. -Λέγεται ότι χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα εξαιτίας αυτό-.

Η χώρα τους είναι μια οικονομική καταστροφή, που κρέμεται από μια κλωστή. Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα τους έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε “πράσινα” μετρητά, που μεταφέρθηκαν με Boeing 757 στους ηγέτες τους, και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τους βοηθήσει στην πορεία τους προς τα πυρηνική όπλα. Άλλοι πρόεδροι δεν έκαναν τίποτα για να τους σταματήσουν, μια ντροπή για το Προεδρικό Γραφείο! Αλλά παρά όλα αυτά, έχω έναν ηλίθιο στη συντακτική επιτροπή του The Wall Street Journal που γράφει ότι με θεωρούν “κορόιδο”», έγραψε.