Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στην Άνω Πόλη – Δείτε βίντεο

Τη βόλτα του αμέριμνο έκανε χθες το απόγευμα (20/4/2026) ένα αγριογούρουνο στα γραφικά στενά της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, το αγριογούρουνο έκανε τις βόλτες του στο πλακόστρωτο στο Τσινάρι, στην οδό Ηροδότου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και δεν έδειχνε να ενοχλείται από τις φωνές παιδιών που ακούγονται να παίζουν στην περιοχή. Τελικά έδειξε να βολεύεται περισσότερο στο γκαζόν του πάρκου, κοντά στους κάδους όπου μάλλον μύρισε κάποιον “μεζέ”.

Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Από την περίοδο της πανδημίας και μετά οικογένειες από αγριογούρουνα άρχισαν να εμφανίζονται στα πιο ορεινά σημεία της πόλης και όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμφιλιώνονται με την παρουσία των ανθρώπων και εμφανίζονται και σε πιο αστικά τοπία. Την Κυριακή εθεάθη αγριογούρουνο στο ρέμα της Τούμπας, μια περιοχή από όπου περνούν εκατοντάδες περιπατητές, ειδικά την απογευματινή ώρα που επέλεξε και το χαριτωμένο πλην άγριο ζώο.