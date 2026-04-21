Μεγάλο πρόγραμμα διαγραμμίσεων στη Θεσσαλονίκη: Παρεμβάσεις σε βασικούς δρόμους έως τον Σεπτέμβριο

Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας πεζών και οδηγών.

Το νέο πρόγραμμα διαγραμμίσεων, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Έργων, Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου, ξεκίνησε στις 15 Απριλίου και αναμένεται να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαβάσεις πεζών, διαχωριστικές γραμμές και χάραξη λωρίδων κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία της πόλης, με παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται τόσο σε κεντρικές αρτηρίες όσο και σε γειτονιές.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως το τέλος Μαΐου, εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, η Πλαστήρα, η 26ης Οκτωβρίου, η Εγνατία και η Δωδεκανήσου, αλλά και σε σημαντικούς κόμβους, όπως αυτός των Δικαστηρίων και της Αμφιπόλεως.

Οι διαγραμμίσεις μέχρι τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: