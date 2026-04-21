Μεγάλο πρόγραμμα διαγραμμίσεων στη Θεσσαλονίκη: Παρεμβάσεις σε βασικούς δρόμους έως τον Σεπτέμβριο
Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας πεζών και οδηγών.
Το νέο πρόγραμμα διαγραμμίσεων, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Έργων, Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου, ξεκίνησε στις 15 Απριλίου και αναμένεται να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαβάσεις πεζών, διαχωριστικές γραμμές και χάραξη λωρίδων κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία της πόλης, με παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται τόσο σε κεντρικές αρτηρίες όσο και σε γειτονιές.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως το τέλος Μαΐου, εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, η Πλαστήρα, η 26ης Οκτωβρίου, η Εγνατία και η Δωδεκανήσου, αλλά και σε σημαντικούς κόμβους, όπως αυτός των Δικαστηρίων και της Αμφιπόλεως.
Οι διαγραμμίσεις μέχρι τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
- Τρίτη 21/4 – Πέμπτη 23/4, διαβάσεις πεζών Αλκαμένους – Ψελλού – Κηφισίας – Παπαναστασίου
- Κυριακή 26/4, διπλή διαχωριστική γραμμή Αλλατίνη – Υψηλάντου – Αιγαίου
- Δευτέρα 27/4 – Τρίτη 28/4, διαβάσεις πεζών κόμβος Αμφιπόλεως – Απόλλωνος – Αρτάκης – Βοσπόρου
- Τετάρτη 29/4 – Πέμπτη 30/4, διαβάσεις πεζών Πλαστήρα – Αναξιμάνδρου – όρια Πυλαίας
- Κυριακή 03/5, διπλή διαχωριστική γραμμή Πλαστήρα – Αναξιμάνδρου
- Δευτέρα 04/5 – Τρίτη 05/5, κόμβος Πλαστήρα – Μυστακίδου
- Τετάρτη 06/5 – Πέμπτη 07/5, κόμβος Πλαστήρα – Παπαναστασίου
- Κυριακή 10/5, λωρίδες κυκλοφορίας Δωδεκανήσου – Πολυτεχνείου – Κουντουριώτου – Σαλαμίνος
- Δευτέρα 11/5 – Τρίτη 12/5, διαγραμμίσεις διαβάσεων κόμβου Δικαστηρίων
- Τετάρτη 13/5 – Πέμπτη 14/5, χάραξη λωρίδων κυκλοφορίας 26ης Οκτωβρίου
- Κυριακή 17/5, χάραξη λωρίδων κυκλοφορίας 26ης Οκτωβρίου
- Δευτέρα 18/5 – Τρίτη 19/5, διαβάσεις πεζών 26ης Οκτωβρίου
- Τετάρτη 20/5 – Πέμπτη 21/5, διαβάσεις – κόμβος Εγνατία – Καραολή Δημητρίου – Δωδεκανήσου – Φράγκων
- Κυριακή 24/5, λωρίδες κυκλοφορίας – Μίκη Θεοδωράκη χάραξη και διαγράμμιση
- Δευτέρα 25/5 – Τρίτη 26/5, διαβάσεις πεζών Μίκη Θεοδωράκη
- Τετάρτη 27/5 – Πέμπτη 28/5, διαβάσεις πεζών Αγίων Πάντων
- Κυριακή 31/5, διπλή διαχωριστική Αγίων Πάντων – Δραγουμάνου – Καλού – Μαργαροπούλου – Αγίου Δημητρίου.