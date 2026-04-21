Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η τραυματίας του τροχαίου στη Μ. Θεοδωράκη – Την αναζητούσαν συγγενείς

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που είχε τραυματιστεί το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 72χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συγγενείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της, ανησύχησαν και ξεκίνησαν να την αναζητούν.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο η Διεύθυνση Τροχαίας είχε εκδώσει ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας που τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο τροχαίο.