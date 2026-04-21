MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η τραυματίας του τροχαίου στη Μ. Θεοδωράκη – Την αναζητούσαν συγγενείς

|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που είχε τραυματιστεί το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 72χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συγγενείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της, ανησύχησαν και ξεκίνησαν να την αναζητούν.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο η Διεύθυνση Τροχαίας είχε εκδώσει ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας που τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ έγινε 100 και η Θεσσαλονίκη πήρε… φωτιά – Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια σε φοιτητές του ΑΠΘ σε διεθνή μαθηματική ολυμπιάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 33 δευτερόλεπτα πριν

Κεφαλονιά: “Η Μυρτώ έπεσε θύμα οργάνωσης – Υπάρχουν και άλλα παιδιά παγιδευμένα” λέει ο πατέρας της 19χρονης