Akylas για τον προϋπολογισμό της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision: Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων

Ο Akylas προωθεί το τραγούδι «Ferto» που θα ερμηνεύσει στην φετινή Eurovision και γνωρίζει την αποθέωση από τους fun του μουσικού διαγωνισμού, στα μέρη που επισκέπτεται. Το Μεγάλο Σάββατο βρέθηκε στο Άμστερνταμ και τις επόμενες μέρες τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Akylas μίλησε σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν και δέχτηκε ερώτηση για τον προϋπολογισμό της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Ο καλλιτέχνης ανέφερε πως δεν ασχολείται με τα οικονομικά. Πρόσθεσε πως δεν έχει κανένα παράπονο από τους ανθρώπους της ΕΡΤ, που στηρίζουν την προσπάθειά του.

«Ήταν πολύ ωραίο! Το tour πήγαμε σε 10 χώρες, παιδιά, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Σίγουρα νιώθω κερδισμένος. Δεν το συζητώ. Παιδιά, είμαι κερδισμένος από την αγάπη του κόσμου ήδη, από όλο αυτό που συνέβη και από την αγάπη του κόσμου που βίωσα, οπότε… Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα από τη σκηνή της Eurovision. Αυτό ήταν απίστευτο πραγματικά, με τη Ρουσλάνα αυτό που έζησα, γιατί δεν το περίμενα ότι με γνώριζε» ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Δεν ξέρω τι προϋπολογισμός ανακοινώθηκε. Και, η αλήθεια είναι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα λεφτά, πόσα και τέτοια. Εντάξει, minimal δεν μας λες, η αλήθεια είναι! Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων, δεν ξέρω. Έχω πολλή στήριξη και πολλή αγάπη, και από την ΕΡΤ και από τη MINOS και είμαι πολύ ευγνώμων. Δεν θα προδώσω τίποτα από την εμφάνιση μου πάνω στην σκηνή της Eurovision» τόνισε ο Akylas.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.