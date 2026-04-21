Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης – Υποχώρησαν οι πυκνοί καπνοί

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή της Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζεται. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ μηχανήματα έργου του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής. Οι φλόγες καίνε πλαστικά και απορρίμματα γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση της κατάσβεσης. Αυτή την ώρα και οι πυκνοί καπνοί έχουν υποχωρήσει.

Νωρίτερα λόγω της φωτιάς και των πολύ πυκνών καπνών ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Το μήνυμα του 112, ανέφερε τα εξής: “Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα”.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να:

Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα.

Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.