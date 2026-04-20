Handball: Χάλασε τα γενέθλια του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ – Ήττα στον πρώτο ημιτελικό για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά ημιτελικών της Handball Premier, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 37-31 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση των δύο Δικεφάλων επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ομάρ Σαλέμ, στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο παίκτης του “Δικεφάλου του Βορρά” χτύπησε σε μία διεκδίκηση της μπάλας, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να σταματήσει προσωρινά για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η εξέλιξη του ματς:

Η Ένωση μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά (7-5), όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε γρήγορα και έφερε το παιχνίδι στα ίσια (10-10). Από εκεί και πέρα, το ματς συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με 16-18, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες 19-19 στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έπαιξε πιο «σκληρή» άμυνα, βρήκε πιο πολλές λύσεις επιθετικά και έτσι κατάφερε να φτάσει στη νίκη που της δίνει το προβάδισμα για τον μεγάλο τελικό.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Ιωνικός.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-10, 13-12, 16-16, 19-19 (ημ.), 21-20, 23-22, 27-25, 31-27, 33-29, 37-31.

«Να γυρίσουμε τον διακόπτη»

Από την πλευρά του ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Ανανιάδης, είπε: «Δυστυχώς σήμερα δεν ήμασταν αντάξιοι των προσδοκιών, ειδικότερα στην άμυνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν είχαμε τη συγκέντρωση που απαιτούνταν ήμασταν ασύνδετοι και αποσυντονισμένοι. Στην αρχή του παιχνιδιού παρουσιαστήκαμε αρκετά καλοί, όμως στη συνέχεια πέσαμε. Δυστυχώς επηρεαστήκαμε και από την κούραση, αλλά και από τους τραυματισμούς. Παρόλα αυτά, δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως θα θέλαμε. Το βασικό μας πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε όλοι, ήταν στην άμυνα. Είναι θέμα συνεργασιών, διάθεσης και συνολικής αγωνιστικής παρουσίας. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και πλέον θα προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε άμεσα, να «γυρίσουμε τον διακόπτη» και να κάνουμε το 1-1 στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας».

