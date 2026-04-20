Χαϊδάρι: Μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Παίδων» ένα κορίτσι 13 χρόνων το οποίο έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το σοβαρό ατύχημα έγινε σε Γυμνάσιο του Χαϊδαρίου νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20.04.2026). Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους καθηγητές του κοριτσιού να ειδοποιούν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την 13χρονη σε πολύ σοβαρή κατάσταση και την μετέφερε αρχικά στο Αττικόν και από εκεί στο Παίδων.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

